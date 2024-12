Una follia | la Juventus paga il grave errore

Leggi su Sportface.it

Laè la squadra che tra le big hato di più gli errori strategici e alcune scelte di mercato opinabili. Anche se è l’unica squadra di Serie A a non aver mai perso, il rendimento è ben al di sotto di quello atteso a inizio campionatoLa prima metà di stagione per i bianconeri non si può certo definire fortunata. Tra le attenuanti di Thiago Motta rientra sicuramente la lista di infortunati che continua a popolarsi partita dopo partita. Bremer, Cabal e Weah sono solo tre dei tanti nomi che non rivedranno il campo prima di metà gennaio: per i primi due nomi il rientro è previsto addirittura in estate.Per la gara contro la Fiorentina sfortunatamente sono stati recuperati Douglas Luiz, Koopmeiners e Danilo, ma la situazione di Motta non è certo invidiabile. Il nodo cruciale però rimane sempre Dusan Vlahovic, giocatore che puntualmente si trova al centro di qualche critica, a volte per le prestazioni, altre volte per i suoi atteggiamenti – spesso fraintesi – riguardo a vicende extra campo.