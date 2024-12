Nerdpool.it - Un nuovo film su Labyrinth sarebbe in fase di sviluppo da parte di Robert Eggers, autore di Nosferatu

Leggi su Nerdpool.it

Dopo l’uscita del suo attesissimo remake horror, Jeff Sneider di The InSneider ha appena riferito cheè stato incaricato di dirigere un remake del classicomusicale fantasy del 1986,. Il remake sarà realizzato in collaborazione con la Sony Pictures e la Jim Henson Company. Diretto dallo stesso Henson con pupazzi creati dal suo Creature Shop,racconta la storia della sedicenne Sarah (interpretata da Jennifer Connelly) che deve imbarcarsi in una missione in un labirinto in continua evoluzione per salvare il suo fratellino dalle grinfie del Re dei Goblin, Jareth (interpretato da David Bowie), con l’aiuto di varie creature magiche.Sebbene ilnon abbia colpito il pubblico o la critica durante la sua uscita originale,è diventato un classico di culto grazie al suo mix di narrazione stravagante e immagini cupe, ai personaggi fantasiosi e all’interpretazione accattivante di Bowie.