Terrore nel Salento. Rapina all’ufficio postale, colpito il direttore

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancoranelper unaa mano armata che ha visto tre malviventi irrompere all’interno di un ufficioarmati e a volto coperto. L’episodio si è verificato nella prima mattinata di oggi quando, intorno alle 8.30, esattamente all’orario di apertura dell’ufficio, i tre banditi hanno fatto irruzione all’interno delle Poste di Piazza Aldo Moro a Surbo. Secondo le prime indiscrezioni di quanto accaduto i tre, come detto, avrebbero agito a volto coperto e armati di pistola, con quarto individuo che avrebbe atteso in auto per guidare e fuggire dopo lae con il bottino ormai acquisito.nel, la dinamica dellaDopo aver fatto irruzione all’interno dell’ufficio, quindi, i tre si sarebbero diretti verso le casse, ma ildell’ufficio avrebbe opposto resistenza.