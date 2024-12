Ilrestodelcarlino.it - Taxi, stangata a Bologna: ecco di quanto aumentano le tariffe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 dicembre 2024 –infatti del 16% ledelle auto bianche in città. E’ stata infatti approvata dalla Giunta comunale la delibera per l'adeguamento, a partire da gennaio 2025, così come stabilito nell'accordo firmato a fine ottobre tra Comune e Ascom, Cna, Confartigianato, Unica, Uri, Uil trasporti, Cat e Cotabo. L'importo delle, spiega il Comune, era fermo dal 2018 e l'adeguamento è stato deciso considerando l'aumento dei costi sostenuti dal settore negli ultimi anni, in particolare “a seguito dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi dei carburanti e dei maggiori costi a carico degli operatori”. Lesaranno soggette a revisione periodica, almeno ogni due anni, sulla base dell'indice Nic - trasporti, con una maggiorazione per tenere conto dei costi precedentemente sostenuti.