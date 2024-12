Biccy.it - Stefano De Martino attore? Un regista premio Oscar l’ha chiamato: “Poi è sparito”

Bello, bravo, talentuoso e anche modesto,De– nonostante – i recenti successi su Rai Uno non vuole prendersi troppi meriti. Il conduttore di Affari Tuoi in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino ha parlato del passaggio dal mono della danza a quello della televisione, ma anche del suo spettacolo teatrale (sold out a Napoli): “Vengo dalla danza, nasco performer, come conduttore sono veicolo de talento altrui alzo la palla o i pacchi ma e un altro che schiaccia e fa il resto. La mia anima da artista soffriva. In scena mi espongo. Sento brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: “Fammi vedere che sai fare”. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share, lo dico davvero“.De? La chiamata da un famoso, che però poi è