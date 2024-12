Serieanews.com - Serie A, arriva il riconoscimento ufficiale ai Globe Soccer Awards: premiata la serie Unstoppable

Continua laA ma prosegue anche il lavoro importante della federazione oltre confine.l’ennesimoper il nostro paese.Mentre il campionato diA si accinge ad affrontare oggi l’ultimo turno del 2024 si è tenuta nella giornata di ieri la quindicesima edizione deidi riconoscimenti che ha premiato personaggi del nostro paese e non solo e unadi premi piuttosto importanti.A,ilailaAnewsTra i premiati vip possiamo riconoscere ad esempio Cristiano Ronaldo o il ds dell’Inter Piero Ausilio, premiato come il migliore del suo campo a livello mondiale. Anche laA ha ricevuto un importanteriguardo il premio Best Football Tv Partnership e il premio è stato assegnato allatv