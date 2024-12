Formiche.net - Satelliti e programma Artemis. Il Comint chiude il 2024 spaziale italiano

Nell’ultima riunione dell’anno, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aero), presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha delineato il futuro delle politiche spaziali e aerospaziali italiane. All’incontro ha partecipato anche il presidente dell’Agenziaitaliana (Asi), Teodoro Valente, confermando l’impegno del governo nel rafforzare il ruolo del Paese nel settore. Le linee di indirizzo approvate dalmirano a promuovere una forte collaborazione tra pubblico e privato, con un focus specifico sul supporto alle piccole e medie imprese, alle startup e ai grandi player del settore. Tra gli obiettivi principali spicca l’integrazione con tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la robotica, per consolidare la leadership italiana nelle filiere strategiche europee e internazionali.