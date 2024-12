Qualificazioni Wta Auckland 2025 | Stefanini al turno decisivo out Brancaccio

Leggi su Sportface.it

Due tenniste azzurre sono scese in campo nella notte italiana per disputare il match di primodelledel Wta 250 di. Si tratta di Lucreziae Nuria, che hanno scelto il cemento della Nuova Zelanda per cominciare la nuova stagione ma l’hanno fatto con risultati diversi. La prima si è infatti qualificata per il, mentre la seconda è stata eliminata.Tutto facile perBuona la prima per Lucrezia, che ha debuttato con una netta vittoria ai danni della giapponese Haruka Kaji, numero 249 del mondo. 6-1 6-3 il punteggio dell’incontro, che la tennista italiana ha portato a casa in 1h35? e senza mai correre grossi rischi.è partita forte, issandosi rapidamente sul 4-0 e, dopo aver perso il servizio, ha messo il punto esclamativo sul set vincendo un sesto gioco da ben 28 punti in cui ha avuto bisogno di nove palle break.