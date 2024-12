Pianetamilan.it - Palmeri: “Cardinale un disastro per il Milan. Ha cacciato Maldini ma …”

Leggi su Pianetamilan.it

Il giornalista Tancrediha stilato un lungo ed interessante editoriale, pubblicato questa mattina sulle colonne di 'Sportitalia', soffermandosi in modo particolare sule sulle recenti dichiarazioni di Gerry. Ecco, dunque, le sue parole. "E’ stato un raro capolavoro dicomunicativo il dicembre di Gerry, l’uomo che voleva portare l’America ale finora dal punto di vista dell’immagine ha portatoello in una atmosfera tipo Wall Street nel 1929. Ogni volta che inizia un discorso con “non vogliamo cambiare la tradizione del”, iisti già si disperano perché si attendono la vaccata. E così l’uomo che haperché non rispondente alle politiche della proprietà. Che in maniera sprezzante ha fatto capire in lungo e largo che lo stadio se lo sarebbe fatto da solo da qualche altra parte.