Anteprima24.it - Oliveto Citra, incidente mortale sulla statale: perde la vita 49enne irpino

Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- È di alcune persone ferite e una persona deceduta il gravestradale avvenuto questo pomeriggiostrada691 Fondo Valle Sele tra Contursi Terme e.Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, alcuni veicoli si sono scontrati tra loro. Are la, una persona. Gli altri occupati delle vetture sono rimaste ferite. Sul posto I sanitari del 118 e i carabinieri di Contursi Terme. Traffico bloccato.AGGIORNAMENTOLa vittima del sinistro stradaleè un uomo di 49 anni, originario dell’Irpinia, residente nel comune di Calabritto. L’uomo, stava viaggiando a bordo della sua auto con la figlia di 9 anni quando, la loro macchina è stata travolta da altre autovetture. La figlia è rimasta ferita con fratture al bacino mentre ilè morto sul colpo.