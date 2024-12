Lanazione.it - Okorn il pompiere: "Sa gestire le difficoltà"

Leggi su Lanazione.it

Gasper ha già affrontato in passato situazioni dove arrivava come coach, con il compito di spegnere crisi che assomigliavano a incendi. È molto bravo nel compattare l’ambiente e nel tirare fuori il meglio dai giocatori. Nel tentativo di capire meglio il personaggio Gasper, nuovo timoniere del Pistoia Basket, ci affidiano alle parole di Matevz Zupancic (nella foto insieme al coach). Attuale general manaer della società slovena Kansai Helios Domzale, Zupancic ha lavorato nel 2016-2017 insieme aall’Olimpia Lubiana. Una stagione ricca di successi. Non una novità nella carriera del coach classe ’73, che fra Falco Szombathely, Cedevita Zagabria, Olimpia Lubiana e Krka Novo Mesto, ha sempre centrato l’obiettivo, vincento tanto. Rowan lo ha portato in Italia con la speranza che possa fare lo stesso anche in Serie A: "non è il classico allenatore slavo di sistema, anche perché quel tipo di basket orientato alla difesa e ai ritmi bassi non esiste più – dice Zupancic –.