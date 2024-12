Norma anti-Renzi Fazzolari | Colpisce anche esponenti del governo L’anomalia è il sistema attuale

Leggi su Open.online

Lo scontro sullasoprannominata “” proseguefuori dall’aula del Senato dopo le critiche mosse proprio dal leader di Italia Viva Matteodurante la discussione della legge di bilancio approvata oggi 28 dicembre. Il provvedimento, inserito nella manovra finanziaria, vieta ai parlamentari consulenze in paesi extra europei. Ma l’intervento del, per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista, non va interpretato come un dispetto politico: «Io non so se lui reputa questa unaad personam, io reputo assolutamente un’enorme anomalia la possibilità per i membri dele per i membri del Parlamento di percepire compensi da entità pubbliche o private di Stati esteri. A me sembra un’anomalia il», ha detto ai cronisti presenti nel Transatlco.