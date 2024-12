Napolipiu.com - Non firmo per il quarto posto! Conte lancia la sfida e su Neres-Kvara…

Nonper illae su-Kvara.">Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro i lagunari.Il Napoli si prepara ad affrontare il Venezia nella 18esima giornata di Serie A. Antonio, dalla sala stampa di Castel Volturno, ha analizzato il momento degli azzurri dopo il mezzo passo falso col Genoa: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, pensiamo al primo tempo. Ovviamente la partita va analizzata tutta, si deve giocare al massimo per 95 minuti. Il secondo tempo deve diventare uno spunto per migliorare”.Sul piazzamento Champions, il tecnico è stato chiaro: “Non piace mai firmare per traguardi minimi, chi mi conosce lo sa bene. Non firmerei mai, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 38 punti che sono tanti considerando quale è stata la nostra partenza”.