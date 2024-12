Napolipiu.com - Napoli, clima estivo a dicembre: temperature da record e bagni a mare! Capodanno sotto le stelle

dale">La città si gode unquasicon 19 gradi. Previsto bel tempo per il, attesi 380 mila turisti per i festeggiamenti.Il Golfo disi è risvegliato oggi, 28, in una veste quasi estiva. Lehanno raggiunto picchi di 18-19 gradi nelle ore centrali della giornata, regalando alla città uno scenario tipicamente primaverile in pieno inverno.A Posillipo, lo spettacolo è stato quasi surreale: turisti in t-shirt, napoletani distesi al sole per la tintarella e qualche temerario che si è addirittura concesso un bagno nelle acque del golfo. Una giornata che ha trasformato il lungoin una vera e propria cartolina estiva fuori stagione.Le previsioni per ilsono altrettanto promettenti.