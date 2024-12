Rompipallone.it - Napoli, assalto scudetto: nel mirino un big da una rivale

Leggi su Rompipallone.it

Ildi Antonio Conte non ha intenzione di tirare i remi in barca e a gennaio è pronto a investire per non mollare il treno.Dopo la doppia sconfitta contro la Lazio di Baroni, ildi Antonio Conte ha ritrovato la vittoria nelle ultime due partite, portando a casa sei punti vitali. Tuttavia, nonostante i successi, la prestazione della squadra non è stata convincente in maniera continua. In entrambe le gare contro Udinese e Genoa, ilha mostrato segnali di miglioramento, ma ha anche regalato un tempo agli avversari, rischiando di compromettere i risultati.Una delle note più positive di queste trasferte è stata la prestazione di David Neres, protagonista assoluto con giocate decisive che hanno messo in difficoltà le difese avversarie. L’assenza di Kvaratskhelia, ancora fuori per infortunio, ha costretto Conte a fare affidamento su altri giocatori, e Neres ha risposto alla grande.