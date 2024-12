Metropolitanmagazine.it - Mosca: “La Nato sostiene fake news sull’aereo colpito e caduto, non siamo stati noi”

Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che gliUniti hanno riscontrato “primi segnali” che la Russia potrebbe essere responsabile dell’abbattimento dell’aereo della Azerbaijan Airlines, precipitato il 25 dicembre in cui sono morte 38 persone. Il signor Kirby non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha detto ai giornalisti che gliUniti hanno offerto assistenza alle indagini sull’incidente. Si ritiene che l’aereo sia statodai sistemi di difesa aerea russi mentre tentava di atterrare in Cecenia, prima di essere dirottato attraverso il Mar Caspio verso il Kazakistan, dove si è schiantato. Il Cremlino ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, ma il capo dell’agenzia russa per l’aviazione civile ha affermato che la situazione in Cecenia è “molto complicata” a causa degli attacchi dei droni ucraini nella regione.