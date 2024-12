Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamento sulla Trama di Toy Story 5 fornito da Tim Allen: “È una storia davvero bella”

Leggi su Mistermovie.it

Timha recentemente condiviso nuove informazioni su Toy5, il tanto atteso sequel che segnerà un altro capitolo dell’amata saga animata. In un’intervista esclusiva con Collider, l’attore, che ha dato voce a Buzz Lightyear fin dal primo film, ha rivelato di aver già iniziato a lavorare alla pellicola, tornando in cabina di registrazione per una lunga sessione di registrazione.Anticipazionidi Toy5“Ho appena fatto la prima sessione di cinque ore per Buzz, probabilmente una settimana fa”, ha detto, descrivendo l’esperienza come un momento di grande emozione e sorpresa. Nonostante il suo entusiasmo,ha sottolineato che non può ancora svelare molti dettagli.Toy5: TimRivela Nuovi Dettaglie l’Inizio dei Lavori sul Filmclass="wp-block-heading">Durante l’intervista, Timha elogiato la sceneggiatura di Toy5, enfatizzando che il film non è stato creato per motivi commerciali, ma per raccontare unache considera “” e “intelligente”.