Mirko Casadei e il grande liscio al teatro Fabbri

In occasione del 70° anniversario di ‘Romagna mia’, domani alle ore 21 ilDiegodi Forlì accoglierà il concerto dicon la sua Big Band. Sul palco, accanto al figlio del celebre e compianto ‘Re del’ Raoul, si esibirà il gruppo Khorakhanè, che arricchirà la serata con brani folk contaminati dalla musica popolare romagnola. Questa collaborazione, già collaudata con successo, aveva portato nel 2007 alla realizzazione del brano e videoclip ufficiale ‘Ad chi sit e fiol?’. La band meldolese, nota anche per aver partecipato al Festival di Sanremo nello stesso anno, si era distinta vincendo il secondo premio della critica nella sezione giovani. ‘Romagna mia’, composta dal maestro Secondo, noto come lo ‘Strauss della Romagna’, e portata al successo internazionale da suo nipote Raoul, è una delle pietre miliari della musica italiana.