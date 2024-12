Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: si gioca subito il derby di ritorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la nona giornata dello2024/2025 tra. Ad una settimana dalla sfida di andata risolta allo scadere dal piazzato di Smith le due franchigie italiane tornano a sfidarsi in un incrocio che promette scintille.Emiliani distanti ben 6 punti dalla zona playoff dopo il beffardodi pochi giorni fa. La squadra di Massimo Brunello proverà a reagire dinanzi al pubblico di casa cercando di dare una sterzata e rilanciarsi verso la fase conclusiva della regoular season. Per gli uomini di Marco Bortolani la vittoria di sabato è stata invece una boccata d’ossigeno. Veneti che occupano l’ottavo posto con 18 punti in compagnia di ben altre 4 squadre.