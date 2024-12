Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: sorpresa Monney, tanti rimpianti per Casse

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.0013.09 Molteni trentatreesimo a 3.59. A breve toccherà a Benjamin Jacques Alliod.13.08 Molteni non bene sulla Carcentina dove perde oltre un secondo.13.08 Naralocnik chiude trentacinquesimo.13.08 Dopo due settori l’azzurro ha un ritardo di 52 centesimi.13.08 È già partito Nicolò Molteni.13.07 Ventiduesima posizione per lo sloveno con 2.51 di ritardo da. Già in pista Nejc Naralocnik.13.05 Partito Martin Cater, quinto in Val Gardena.13.05 Ventesima posizione per Wieser a 2.38.13.04 Manca sempre meno al prossimo italiano: Nicolò Molteni partirà con il 43.13.04 Jocher chiude tredicesimo a 1.62. Il tedesco ha perso 6 decimi nell’ultimo settore.