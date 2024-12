Metropolitanmagazine.it - Le serie tv più attese del 2025

Il, quanto atv, si prospetta già un anno bello ricco: tra gli show più amati degli ultimi tempi che volgono al termine e nuovi emozionanti capitoli, ecco letv piùin uscita il prossimo anno (-2 !).Xo, Kitty 2Da poco pubblicato il trailer per la seconda stagione, l’amatateen XO, Kitty è tra le prime a sbarcare su Netflix nel nuovo anno e sarà infatti disponibile dal 16 gennaio.Oltre ai nuovi personaggi che si preparano, insieme ai protagonisti, per il nuovo semestre alla KISS, vedremo un incredibile ritorno (date il bentornato a Noah Centineo e al suo indimenticabile Peter Kavinsky), nuovi drammi, di natura romantica e non, e il classico tema tipico di ogni coming-of-age che si rispetti: la scoperta di sé, che per Kitty significa riavvicinarsi al passato di sua madre ma anche, tra le altre cose, confrontarsi con sentimenti irrisolti e con la propria sessualità.