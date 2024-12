Piperspettacoloitaliano.it - Le migliori scene delle fiction italiane 2024, la TOP 10 dei momenti più belli delle serie tv

La classifica Top 10 con leIlsta per andare via, ma non le emozionitelevisivetrasmesse sulle reti ammiraglia. Rai e Mediaset hanno prodotto più di 50 titoli in onda in televisione in tutto l’anno solare. Alcuni deludenti, altri memorabili. Ma quali sono le? Ecco per voi la nostra TOP 10 con ipiùtv.10) Libera, Pietro scopre che è il padre di ClaraAl decimo posto, unadi autunnopiù apprezzate dal pubblico. Negli ultimi istanti dell’ultima puntata, Pietro scopre che è il padre di Clara. Segue una toccante dichiarazione di Libera, che ha trovato finalmente la verità sulla morte di sua figlia Bianca.9) Il Patriarca 2, Nemo uccide Mario e scopre la verità sul figlio CarloNell’ultima puntata, la verità di Nemo arriva a galla.