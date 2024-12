Dilei.it - La tisana digestiva più venduta è perfetta dopo i pasti e durante le feste

Leggi su Dilei.it

Lesono un momento di svago, in cui non mancano pranzi e cene, incontri con amici e parenti, e spesso si rischia di esagerare un po’ e, di conseguenza, di dover fare i conti con difficoltà digestive.Inoltre i piatti che vengono portati in tavola sono più elaborati, ricchi, frutto di ricette complesse e a cui nel quotidiano non siano così abituati e che, quindi, potrebbero far sentire appesantiti.Ed è per questa ragione che usare unapuò essere la soluzione ideale per sentirsi meglio e più leggeri. Se questo non bastasse, berla può aiutare ad affrontare un nuovo pasto importante.La più amata eè quella di Equilibra, con finocchio, arancia e menta, che facilitano la funzione, e camomilla per un’azione emolliente e lenitiva sul sistema digerente. Offerta EquilibraL’alleata per affrontare canoni e pranzi delle2,99 EUR ?17% 2,49 EUR Acquista su Amazon Le tisane che devi provare per affrontare senza timore i pranzi e le cene delle