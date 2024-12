Quifinanza.it - iPhone 14 e iPhone SE senza porte USB-C: Apple interrompe le vendite in Europa

Innon c’è più spazio per14,14 Plus eSE.ha deciso dire ledei tre modelli a causa della nuova normativa UE che obbliga le aziende a equipaggiare tutti i dispositivi elettronici conUSB-C.ritira tre modelliIl ritiro sul mercato europeo è stato un passo obbligato per, che ha evitato sanzioni dalle autorità comunitarie. La normativa europea, nata con l’obiettivo di ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori, aveva dato alle aziende tempo fino al 28 dicembre 2024 per equipaggiare tutti gli smartphone conUSB-C. Niente più micro-USB, l’USB-A o connettore Lightning.L’azienda di Cupertino ha introdotto la tecnologia richiesta nella serie15, oltre che su accessori come gli AirPods, Magic Keyboard e Magic Mouse, ma non su14,14 Plus eSE (equipaggiati ancora con porta Lightning), che sono usciti dal mercato europeo.