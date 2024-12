Lanazione.it - Housing sociale nel complesso di Santa Maria Novella: ecco i primi sette appartamenti

Firenze, 28 dicembre 2024 – Un altro importante passo in avanti nella direzione della rinascita deldie della sua trasformazione in un grande polo culturale emultifunzionale. E’ ai nastri di partenza la realizzazione di cinquedestinati a social: l’ok ai progetti di fattibilità tecnico-economica è arrivato dalla giunta di Palazzo Vecchio con l’approvazione di una delibera degli assessori alla Casa Nicola Paulesu e alla Cultura Giovanni Bettarini. Questi cinquesi vanno ad aggiungere ad altri due, i cui lavori sono in corso, per un investimento totale di 2,5 milioni di euro, che comprende anche opere di messa in sicurezza e completamento facciate. Prende forma quindi la prima tranche di interventi relativa al social, all’interno della progressiva attuazione del masterplan del, che prevede oltre 4mila metri quadri da destinare a questo obiettivo, per 8 milioni di investimento in totale e circa una cinquantina di alloggi.