Guardiola | Voglio restare qui e farcela non mi arrenderò Il problema maggiore sono gli infortuni

Pepsta attraversando forse il periodo più complesso della sua carriera, dopo quello al Bayern Monaco. Il suo City – tra le squadre più vincenti e forti dell’ultimo decennio – ha vinto due Champions e 6 campionati inglesi (di cui 4 di fila, nessuno ci era mai riuscito) ma ora ha perso 9 delle ultime 13 partite, vincendone praticamente solo due e venendo spesso recuperata in modo rocambolesco anche quando in grosso vantaggio. Il Telegraph ricostruisce le dichiarazioni del tecnico rese nel post-gara di giovedì sera.: «Io non mi arrendo»Di seguito quanto riportato dal The Telegraph, che fa anche riferimento alle dichiarazioni del tecnico:“potrebbe avere a disposizione solo tre difensori esperti contro il Leicester. Nathan Aké – uscito pero nel pareggio per 1-1 di giovedì contro l’Everton – è in dubbio, e Kyle Walker sta lottando contro un virus.