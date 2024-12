Thesocialpost.it - Dichiarazione dei redditi, ecco come farla da soli. La guida

Leggi su Thesocialpost.it

Ladeiè un obbligo fiscale annuale per tutti i cittadini italiani che percepiscono reddito. Se sei un lavoratore autonomo, un dipendente o un pensionato, è importante comprenderefare ladeida, senza dover necessariamente ricorrere a un commercialista o a esperti del settore. In questo articolo, vedremo passo dopo passofare, quali sono i documenti necessari e le modalità di compilazione. Ladeiè un documento fiscale che ogni anno i contribuenti devono presentare all’Agenzia delle Entrate, per dichiarare i propri guadagni e calcolare le imposte da pagare. Può riguardare diverse tipologie di reddito,da lavoro dipendente o autonomoda pensioneda capitale,dividendi o interessi bancariderivanti dalla locazione di immobili.