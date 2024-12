Ilrestodelcarlino.it - De Angelis-Sbaffo insieme: "È stato un incontro casuale"

Ha acceso gli animi della tifoseria la foto scattata da un supporter della Samb al bar del centro commerciale Portogrande che ieri mattina ha ritratto il diesse Stefano Dea colloquio con l’attaccante della Recanatese Alessandro. Subito i social sono impazziti di commenti sul possibile ritorno di fiamma del club rossoblù nei confronti del re Leone della Recanatese. Come si sa la scorsa estate era in procinto di vestire la maglia della Samb ma poi fu autore di un dietrofront che suscitò tantissime polemiche e restò in giallorosso. La scorsa settimana De, durante la conferenza stampa della Samb, aveva ammesso di essersi incontrato circa sette giorni prima con lo stesso, ma aveva definito il summit come un classico pour parler. L’attaccante della Recanatese è reduce da un infortunio che ne ha limitato l’impiego nel girone di andata.