Ilfattoquotidiano.it - Costipazione dopo le abbuffate delle Feste? Il monito degli esperti: “Attenzione a stare sul water più di 10 minuti, ecco cosa si rischia”

Un recente articolo della CNN si incentra sull’abitudine di rea lungo sul, armati di smartphone. Un messaggio tira l’altro, il tempo passa e si tiene una posizione innaturale, dannosa per ano, retto e pavimento pelvico, come spiega alla CNN il dr. Lai Xue, chirurgo di Dallas (Texas). La forma ovale della tavoletta comprime le natiche e fa protendere il retto verso il basso, il che è utile per espellere le feci, ma insistendo ostacola la risalita del sangue verso il cuore. La circolazione si concentra di più intorno all’ano e al retto inferiore, ingrossandoli e favorendo le emorroidi. Si indeboliscono i muscoli del pavimento pelvico, importanti per l’evacuazione, e sipoi prolasso anale – il retto si protende in fuori, favorendo sanguinamento durante la defecazione, fuoriuscita di muco, difficoltà a trattenere feci e gas.