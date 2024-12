Notizie.com - Chiara Ferragni, “addio” pandoro: scoppia l’amicizia con il Codacons. Rimborsi e iniziative per le donne: la nuova vita dopo il divorzio

, a un anno di distanza dal caso, raggiunto l’accordo con il. Ecco cosa prevede.L’imprenditrice digitale risarcirà i consumatori e donerà 200mila euro in beneficenza a favore dellevittime di violenza. In cambio ilritirerà la denuncia. Tutti i dettagli., “con ilper le: lail(Ansa Foto) – notizie.comNei prossimi giorni la Procura di Milano era chiamata a decidere sul rinvio a giudizio diper truffa aggravata. Ma adesso potrebbe riconsiderare le accuseche l’associazione dei consumatori guidata da Carlo Rienzi ha accettato l’accordo proposto dal team legale dell’imprenditrice.Com’è noto, il caso risale al Natale 2022, quando in una campagna promozionale delPink Christmas, era stato fatto intendere ai consumatori che comprando il dolce natalizio Balocco si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing con l’acquisto di un nuovo macchinario.