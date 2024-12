Justcalcio.com - Chi è il giocatore del Liverpool più costoso di tutti i tempi?

Sito inglese:Ilè uno dei club di maggior successo in Inghilterra, quindi è naturale che abbiano ingaggiato uno o due grandi giocatori nel corso dei decenni.I Reds hanno battuto il record di trasferimenti britannico in numerose occasioni e, notoriamente, sono stati coinvolti nel primo trasferimento da £500.000 per uninglese quando vendettero Kevin Keegan all’Amburgo nel 1977.Poi, nel 1995, ilpagò 8,5 milioni di sterline per ingaggiare l’attaccante Stan Collymore. Ma da allora le commissioni di trasferimento hanno fatto molta strada. Allora chi è ora ildelpiùdi?Chi è ildelpiùdi?Virgil van Dijk costò 75 milioni di sterline quando firmò dal Southampton (Credito immagine: Getty Images)Il titolo di acquisto piùdelva a Virgilio van Dijk che costò 75 milioni di sterline nel 2018 quando firmò dal Southampton.