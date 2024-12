Cityrumors.it - Cecilia Sala, le ultime notizie sulla giornalista ma c’è un timore

Il governo italiano segue con apprensione la situazione dellaarrestata a Teheran, c’è l’ambasciatrice che l’ha vista e Tajani che rassicuraLa storia dellaitalianaha fatto il giro del mondo. La cronista arrestata a Teheran il 18 dicembre e che si trova in una cella d’isolamento completamente da sola, sta mettendo parecchia apprensione e creando anche molta tensione tra i due paesi, Italia e Iran, anche perché non c’è alcun motivo per il suo arresto e il governo italiano, pur con diplomazia, sta cercando di fare pressioni per ottenere la libertà immediata della, lema c’è un(Ansa Foto) Cityrumors.itCi sono delle trattative che vanno avanti da diversi giorni, ma laè ancora rinchiusa nel carcere iraniano di Evin, conosciuto in tutto il mondo non certo per la sua tranquillità anche perché lì il governo rinchiude tutti i dissidenti e chi protesta sia per le idee religiose che per quelle politiche.