Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Contatti tra la Juventus e gli agenti di Tomori

Leggi su Pianetamilan.it

Mancano pochi giorni all'inizio delinvernale e ci sono delle novità riguardanti il possibile passaggio di Fikayodalalla. In questa stagione, il difensore centrale inglese non sta trovando spazio tra le gerarchie di Paulo Fonseca e, dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina, è finito in panchina. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, l'obiettivo principale dellain difesa, che ha perso Bremer e Cabal per gravi infortuni, è Antonio Silva del Benfica. I bianconeri, però, stanno seguendo anche le piste che portano ad Hancko e. Infatti, ci sono statirecenti tra il direttore tecnico Giuntoli e glidel difensore delper verificare quanto possa essere fattibile l'operazione. I bianconeri vorrebbero prenderecon la stessa formula usata per Kalulu ad agosto: prestito con diritto di riscatto.