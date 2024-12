Bergamo 42enne ucciso con due colpi di pistola in faccia dopo la lite in azienda | caccia al killer

Leggi su Open.online

È finita in tragedia laavvenuta oggi, sabato 28 dicembre, nel piazzale di un’alla periferia di Pontirolo Nuovo, nella Bassa bergamasca, che si occupa di rivendita e noleggio di auto. Un uomo di 42 anni, Roberto Guerrisi di Boltiere (), è statocon duedi, calibro 22, sparati a bruciapelo in pieno volto. L’uomo è stato visto barcollare vicino a una pensilina degli autobus, dove – scrive l’Ansa – è stramazzato a terra con il viso insanguinato. Nonostante l’intervento tempestivo prima di un famigliare, che si trovava in zona, poi del personale del 118, per ilnon c’è stato nulla da fare. Ora i carabinieri della compagnia di Treviglio () sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e risalire all’autore del delitto. Le testimonianzeStando alle testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, sei o sette persone si sarebbero messe a discutere animatamente, fino a quando è spuntata lacon la quale è statol’uomo.