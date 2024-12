Calciomercato.it - Balotelli, accordo col club messicano ma l’addio può slittare: cosa sta succedendo

Leggi su Calciomercato.it

Sono giorni e ore caldissime per la possibile separazione anticipata tra Supermario e il Genoa: e in Sudamerica sono sicurissimi del suo arrivoIl ritorno di Marioin Serie A fino ad ora è stato un flop totale. Almeno nel suo utilizzo e nello spazio avuto a disposizione con la maglia del Genoa. Di certo Supermario non è stato fortunato, visto che ha firmato quando c’era in panchina Alberto Gilardino e dopo pochi giorni si è ritrovato Patrick Vieira, con cui aveva discusso pesantemente ai tempi del Nizza. Finora sei presenze totali per un’ora di gioco complessiva, scampoli finali di partita in cui è oggettivamente complicato incidere, soprattutto dopo diversi mesi di inattività.Mario(LaPresse) – calciomercato.itCol Napoli ha avuto un paio di occasioni, ha sfiorato il palo.