Attacchi informatici, cosa si conosce di NoName057

Dobbiamo farci l'abitudine e soprattutto dimostrarci pronti per questi episodi, sempre più frequenti. Si può riassumere così quanto accaduto questa mattina in Italia, quando un attacco informatico ha preso come obiettivi i siti internet degli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, quello del Ministero degli Esteri, il portale di Siena Mobilità, del Gruppo Trasporti Torino e di Federtrasporto.Per ore, tentando il collegamento si riceveva in cambio un messaggio di non funzionamento della pagina, ma nulla di più, mentre a rivendicare l’azione su Telegram è stato il collettivo hacker filorusso, che ha pubblicato questo messaggio: “I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica”. Ma a parte il blocco dei servizi associati a queste pagine, come la consultazione dei voli in partenza e arrivo negli scali lombardi coinvolti, non ci sarebbero state ripercussioni dirette sul trasporto aereo e l'evento è stato catalogato come di tipo Ddos (da Distributed Denial of Service – Negazione del servizio distribuita), e causato da un eccessivamente intenso traffico di richieste affettuato da diverse postazioni ai server da colpire, che oltre un determinato volume di traffico non possono gestire, bloccandosi.