Ilgiorno.it - Alta tensione in carcere: detenuto svuota l’estintore sulla faccia di due agenti della penitenziaria

Com o, 28 dicembre 2024 – È riuscito a impossessarsi di un estintore, scaricandolo completamente sul volto di duedi polizia. È l’ennesima aggressione avvenuta ieri mattina all’internocasa circondariale Bassone, dove undi nazionalità marocchina, a causa di una discussione scaturita con il personale sanitario, è riuscito ad afferrare un estintore e a togliere la sicura, per poi spruzzare la schiuma contro i dueche erano intervenuti per bloccarlo. Entrambi feriti e con problemi respiratori, uno dei due anche con una sospetta frattura a un polso, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù dove, secondo quanto segnalato dal sindacato di polizia, si sono trovati davanti al rifiuto di poter accedere al triage in quanto indossavano le dotazioni di servizio tra cui la pistola.