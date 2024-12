Ilfattoquotidiano.it - 60 anni, 15 donne e storie di vita che si intrecciano. La stilista Kristina Ti: “La vera libertà non è scappare, ma affrontare le sfide”

E’ uno di quei volumi preziosi a cui concedere uno spazio vuoto sui nostri scaffali il libro fotografico “Reality” diTi, il brand di Cristina Tardito. Perché? Latorinese che ha mosso i primi passi nel patinato mondo della moda internazionale negli’90, il momento aureo evocativo di icone e magazine di carta spessa, ha deciso di raccontare la sua storia e quella dei 60dell’azienda di famiglia attraverso immagini diqualunque.Sono personaggi femminili sconosciuti, anche di una certa età, in gran parte selezionati da una call pubblica a cuiTi ha aggiunto alcune figure della sua famiglia. Alla call, che non prevedeva fra i requisiti esperienza nella moda o nello shooting, hanno risposto in tantissime: circa 800. Ma solo otto di queste sono state immortalate dal fotografo Steve Panariti che ha voluto coglierle nella lororeale, realizzando scatti intensi, in bianco e nero, con una forte carica drammatica e una dimensione metropolitana.