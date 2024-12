Zonawrestling.net - VIDEO: Seth Rollins rende omaggio a Brodie Lee durante lo show della WWE all’MSG

Il mondo del wrestling professionistico ha subito una grave perdita con la scomparsa diLee. I suoi colleghi continuano, ancora oggi, a onorare la sua memoria con sentiti tributi. Come si è vistol’“Holiday tour”WWE al Madison Square Garden,ha affrontato Dominik Mysterio in un match in singolo.una parte dello scontro,ha resoal suo caro amicoeseguendo la taunt tipica di Lee prima di sferrare un Discus lariat sul figlio di Mr.619,ndoall’Exalted One. Ma non è finita qui:è stato bersagliato da cori inneggianti a CM Punk anche prima dell’incontro.Il ricordoLee si è spento il 26 dicembre 2020 a causa di una fibrosi polmonare idiopatica, una malattia rara che causa l’ispessimento e la rigidità permanente dei polmoni.