Agi.it - Un'auto lo travolge, bambino di 10 anni muore nel Napoletano

Leggi su Agi.it

AGI - Undi 10è rimasto ucciso ieri in un incidente stradale in un passaggio a livello della Circumvesuviana di Nola, in provincia di Napoli. Nato in Polonia e residente in Finlandia, il ragazzino, travolto da un', era nelper trascorrere le vacanze natalizie con il resto della famiglia. Era sull'altro lato della strada quando si è aperto il passaggio a livello ed è stato centrato in pieno da una donna al volante che si è fermata per prestare soccorso caricandolo innel tentativo disperato di salvarlo. La procura ha avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti. L'esame tossicologico ha escluso l'assunzione di alcol o droghe e ora gli investigatori stanno controllando le immagini di videosorveglianza che sono installate nella zona.