Ilgiorno.it - Un rarissimo Ibis eremita scompare dai radar sopra la Pianura Padana. Ritrovato morto, perché è un problema

Castelgoffredo (Mantova) – Undaimentre sorvola la. Partono le ricerche, anche con l’Unità cinofila dei carabinieri forestali di Lecco e alla fine l’esemplare viene trovato, fulminato. Apparentemente, una storia da poco. Se non fosse che glieremiti (geronticus), uccelli di grandi dimensioni, gregari, appartenenti all’ordine dei Pellicani, siano praticamente estinti in Europa. Il piumaggio è completamente nero, e il lungo becco rosso ricurvo verso il basso ne è il tratto più caratteristico. Non sono da confondere con il parente meno nobile, l’sacro, bianco e nero, con il becco nero, che al contrario dell’è facilissimo da vedere nei campi della, a decine, intento a beccare il terreno alla ricerca di insetti e altri invertebrati.