Sow anticipa le vacanze per tornare al Siviglia il prima possibile

2024-12-27 18:19:00 Il web è in subbuglio:Luiquesto ritorna domenica pomeriggio al allenamenti dopo aver goduto di qualche giorno di vacanza per il Pausa natalizia. L’allenatore Xavier García Pimienta ha concesso un periodo di riposo ai suoi giocatori dopo la partita contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. La squadra Nervionense riprenderà in giornata il ritmo della competizione 4 gennaio visitando il Almería in una nuova eliminatoria del Coppa del Re e nella Liga ospiterà il Valencia l’11.Djibril è stato perso le ultime due giornate della Liga (Celta e Real Madrid) e il suo focus èper il primo impegno del 2025, ecco perché Hato il rientro dalleper cercare di abbreviare i tempi nel recupero del Lesione miofasciale all’adduttore lungo della coscia sinistra che lo ha tenuto in disparte.