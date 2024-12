Pianetamilan.it - Sacchi: “De Ketelaere? Per il Milan un Signor Nessuno. Invece Gasp …”

Leggi su Pianetamilan.it

Arrigo, ex allenatore delper quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato - in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - dell'esplosione di Charles Denella fila dell'Atalanta di Gian Pieroerini. CDK, dopo un'annata orribile al(40 partite, zero gol e un solo assist nella stagione 2022-2023) è infatti rinato a Bergamo. «Cosa ne penso dell'esplosione di De? Che evidentemente non era uncome hanno pensato quelli delquando lo hanno ceduto, e nella sua crescita io ci vedo la mano dierini - ha evidenziatosull'attaccante belga, classe 2001 -. Ha saputo far rinascere un giocatore che ha notevoli qualità, lo ha stimolato e, quando ha capito che era il momento giusto, lo ha piazzato al centro del progetto.