Oasport.it - Rafael Nadal e un futuro da allenatore: “Devo organizzare la mia vita, ora promuovo il tennis”

si è ritirato ufficialmente dall’attività agonistica un mese fa, in occasione del quarto di finale della Coppa Davis che la sua Spagna ha perso sul cemento di Malaga. Il ventidue volte vincitore di tornei dello Slam ha ammesso che si deve ancora abituare alla nuovasenza il, ma che rimarrà vicino a questo sport.Il fuoriclasse iberico ha rivelato in un’intervista concessa ad Arab News che non chiude la porta all’attività da: “Mai dire mai. Ad oggi, è troppo presto per pensare a questo tipo di cose.semplicementela mia. Al momento non mi vedo in nessun progetto di questo tipo, ma non so come sarà la miatra uno, due o tre anni“.sarebbe in trattativa per aprire una sede della sua Accademia in Arabia Saudita: “È troppo presto per parlarne, ma ovviamente per me è qualcosa che mi piacerebbe.