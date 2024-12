Justcalcio.com - Pronostico in formato ridotto: Parma vs Monza – 28/12/24

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Concorrenza: Serie BMercato: Gol da segnare in entrambi i tempiProbabilità: 8/11 @1xBetDue squadre che cercano disperatamente il rilancio in Serie A, sabato pomeriggio ilospiterà ilallo Stadio Ennio Tardini.A cominciare dai padroni di casa, anche se ilavrebbe potuto aprire dicembre con una sensazionale vittoria per 3-1 contro la Lazio, sembra che potrebbe essere stata solo una piccola spinta per i Crusaders. Visti per l’ultima volta con una prestazione da incubo, crollati sul 5-0 per mano della Roma, gli uomini di Fabio Pecchia hanno perso ciascuna delle tre precedenti presenze in Serie A. Dopo aver sofferto una grande frustrazione allo Stadio Ennio Tardini all’inizio del mese dopo la sconfitta per 3-2 contro il Verona, l’ex allenatore della Cremonese avrà un vero grattacapo per i problemi evidenti della sua squadra in difesa.