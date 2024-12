Oasport.it - Perché la Stelvio di Bormio è nell’occhio del ciclone: la polemica di Allegre e le parole di Odermatt

Laè scoppiata in maniera fragorosa al termine della seconda prova cronometrata della discesa libera di: alla vigilia dell’attesissima gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino hanno purtroppo avuto luogo degli incidenti di una certa caratura. A rimanere coinvolti in maniera importante è stato il francese Cyprien Sarrazin, tra i grandi favoriti per la vittoria sulla mitica pistadopo il successo ottenuto dodici mesi fa.Il fuoriclasse transalpino è stato sbalzato in aria da un dosso, è finito nelle reti ed è stato trasportato in ospedale in elisoccorso dopo aver ripreso conoscenza. La diagnosi è pessima: ematoma subdurale, lo sciatore si trova in terapia intensiva neurologica. In quella stessa compressione sono rimasti coinvolti anche lo statunitense Kyle Negomir e lo svizzero Josua Mettler, ma con conseguenze decisamente meno gravi.