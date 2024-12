Lanazione.it - “Penny”, anima solitaria

Una storia d’amore scritta in un racconto, poi ricalcata a sorpresa dalle cronache e ancora ripresa in un libro, ora in uscita: si chiama "" ed è il nuovo thriller di Sara Bontempi (Atile edizioni), autrice originaria della Lombardia ora residente in riva al Golfo, che torna alle stampe dopo aver pubblicato libri dedicati alla cucina e il romanzo d’esordio "Il bacio sulla fronte": una storia dedicata alla memoria che ha recentemente ottenuto il riconoscimento di merito "Spunti di analisi e dialettica" al XII premio letterario internazionale di poesie e narrativa Città di Sarzana.e Marvin sono due anime solitarie – oggi li definiremmo single – sono i protagonisti di una storia d’amore travolgente: una relazione che sembra perfetta, un’oasi di felicità e serenità, ma che è destinata a culminare in tragedia.