Orogel, parla Bruno Piraccini "Dopo l’alluvione tanti problemi, ma noi continuiamo a investire"

, lei non è solo presidente del gruppo cooperativo, prima azienda italiana di vegetali surgelati, ma ne rappresenta l’anima: da giovane ragioniere fu tra i protagonisti della sua nascita più di cinquant’anni fa e continua a reggere il timone. Come è andata nel 2024? "Beh, forse sarebbe meglio aspettare che l’anno finisse prima di rispondere a questa domanda, la cronaca ci dimostra che in pochi giorni possono accadere tante cose.". Facciamo finta che sia già il 31 dicembre, anzi il 1º gennaio 2025. "Va bene, ma la risposta alla sua domanda non è semplice: tre mesi fa le avrei detto che l’anno era positivo, poi ci sono state le piogge di ottobre che hanno gravemente danneggiato le verdure a foglia, e contemporaneamente c’è stata un’impennata delle vendite dei nostri prodotti nell’ordine del 10-20%".