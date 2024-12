Napolipiu.com - Non sono Eduardo, ma vi spiego il mio Cupiello”: Salemme zittisce le polemiche

L'attore napoletano porta in scena il capolavoro eduardiano in diretta dall'Auditorium Scarlatti. La scelta divide il pubblico, ma lui spiega la sua visione del personaggio.Dopo il grande successo di "Napoletano? E famme 'na pizza" dello scorso aprile, Vincenzo Salemme è tornato su Rai 1 con un'impresa ambiziosa. Lo spettacolo è andato in onda giovedì 26 dicembre in prima serata, in diretta dall'Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, dove il commediografo napoletano ha portato in scena "Natale in casa Cupiello", la commedia "eduardiana" per eccellenza.Natale in casa Cupiello: Le critiche e la risposta di Salemme. Sui social la messa in onda ha scatenato un acceso dibattito. In tanti hanno apprezzato la nuova versione del capolavoro di Eduardo De Filippo, mentre altri hanno espresso critiche severe sulla scelta di reinterpretare un testo così iconico.