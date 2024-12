Ilgiorno.it - Natale con una raffica di furti, colpo ricco a Campodolcino: via 10mila euro in gioielli

(Sondrio), 27 dicembre 2024 – Non hanno certo festeggiato ilin famiglia i ladri che mercoledì si sono introdotti in un appartamento di. Approfittando dell’assenza dei proprietari, fuori casa proprio perché recatisi alla Messa di mezzanotte, sono riusciti ad entrare forzando una finestra e a rovistare in armadi e cassetti riuscendo così a portare via denaro in contanti ein oro per un valore complessivo di oltre. Altri duein appartamento sono stati messi a segno la sera della vigilia a Chiavenna, nella zona delle scuole Garibaldi a Bette, in un’abitazione situata a piano terra e in un’altra al piano rialzato. In entrambi i casi è stata forzata una porta-finestra dalla quale i malviventi sono entrati e, indisturbati, hanno rubato oggetti di valore.